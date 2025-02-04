Экс-заместителя главы администрации Пскова Александра Грацкого приговорили к 10 годам колонии строгого режима

10:09, 04 февраля 2025, ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









Бывшего заместителя главы администрации Пскова – начальника УГХ Александра Грацкого признали виновным в получении взятки. Псковский городской суд назначил бывшему чиновнику наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, штрафа в размере 5 млн 700 тысяч рублей, а также запретил ему занимать должности на государственной службе в течение 10 лет. Приговор огласили сегодня, 4 феврали, передаёт корреспондент ПАИ.

На видео оглашение приговора бывшему замглавы администрации Пскова – начальнику УГХ Александру Грацкому

Напомним, утром 22 марта 2024 года бывший заместитель главы администрации Пскова – начальник УГХ Александр Грацкий был задержан по подозрению в получении взятки. В этот же день СУ СК России по Псковской области опубликовало кадры его задержания. Александра Грацкого обвиняли в совершении преступлений по части 2 статьи 290, части 6 статьи 290, пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в значительном, крупном и особо крупном размере). Хронологию дела читайте здесь.