Инспекторы ГИМС напомнили псковичам о необходимости регистрации приобретённых маломерных судов

23:57, 04 февраля 2025, ПАИ

Инспекторы ГИМС Главного управления МЧС России по Псковской области напомнили владельцам вновь приобретённых маломерных судов о необходимости их регистрации. Сделать это можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или обратившись в любое подразделение ГИМС МЧС России с заявлением о государственной регистрации маломерного судна в течение 30 календарных дней со дня оформления документов, сообщили ПАИ в ведомстве.

Пренебречь регистрацией нельзя, так как выход на незарегистрированном судне влечёт наложение административного штрафа в размере от 15 000 до 20 000 рублей. Кроме того, государственный инспектор по маломерным судам в этом случае имеет право отстранить судоводителя от управления транспортным средством и применить задержание маломерного судна. Судно при этом перемещается на специализированную стоянку и хранится там до устранения причины задержания. Расходы на услуги перемещения и хранения задержанного судна несёт сам правонарушитель.

«Будьте внимательны, соблюдайте установленные сроки государственной регистрации маломерного судна, права собственности или перехода права собственности на маломерное судно, а также в обязательном порядке информируйте органы ГИМС о любых изменениях сведений, подлежащих внесению в реестр маломерных судов», – обратились к псковичам инспекторы ГИМС.