В Дновском районе проводится проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре

20:02, 05 февраля 2025, ПАИ

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в жилом доме в деревне Искра Дновского района тела 52-летней женщины с признаками воздействия высоких температур. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По полученной следствием информации, причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электросети.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.