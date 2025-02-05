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Происшествия

В Дновском районе проводится проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в жилом доме в деревне Искра Дновского района тела 52-летней женщины с признаками воздействия высоких температур. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

В Дновском районе проводится проверка по сообщению о гибели женщины при пожаре. Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По полученной следствием информации, причиной возгорания мог послужить аварийный режим работы электросети.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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