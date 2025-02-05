Женщина погибла при пожаре в дновской деревне
Жилой дом горел на улице Зиновьева в деревне Искра Дновского муниципального округа, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По словам очевидцев, из одной половины дома успели выбежать жильцы, в другой части дома оставалась женщина.
По данным ГУ МЧС России по Псковской области, при ликвидации пожара спасатели обнаружили погибшей 53-летнюю женщину.
Возможной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети внутри жилого дома.
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