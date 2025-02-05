Женщина погибла при пожаре в дновской деревне

09:36, 05 февраля 2025, ПАИ

Жилой дом горел на улице Зиновьева в деревне Искра Дновского муниципального округа, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

По словам очевидцев, из одной половины дома успели выбежать жильцы, в другой части дома оставалась женщина.

По данным ГУ МЧС России по Псковской области, при ликвидации пожара спасатели обнаружили погибшей 53-летнюю женщину.

Возможной причиной пожара стал аварийный режим работы электросети внутри жилого дома.