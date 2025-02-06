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Псковская или великолукская – какая хоккейная школа лучше, ответил эксперт

Какая хоккейная школа Псковской области лучше, ответил главный судья регионального этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Псковской области Александр Лебедев в эфире передачи «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

Фото: ПАИ

«У нас ничья. В этом году в двух возрастных группах выиграли воспитанники псковского «Торнадо» и в двух группах выиграли мальчишки из Великих Лук – «Экспресс». Результат равный. Я могу отметить только, что великолучане после того, как у них появился искусственный лёд, догоняют семимильными шагами. Догонять всегда тяжело, но у них это получается. Думаю, пока паритет», – сказал Александр Лебедев.

Ранее Александр Лебедев рассказал, бывают ли драки в детском хоккее.

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