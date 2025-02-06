Бывают ли драки в детском хоккее, рассказал эксперт

10:56, 06 февраля 2025, ПАИ

Случаются ли драки в детском хоккее, рассказал главный судья регионального этапа Всероссийских соревнований «Золотая шайба» в Псковской области Александр Лебедев в эфире передачи «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО».

В Псковской области проходит региональный этап соревнований «Золотая шайба», где медали разыгрывают среди юношей в нескольких возрастных группах.

«У взрослых другой раз перехлёстывают эмоции. У ребят тоже бывает. Но всё зависит от тренера. Если он контролирует ситуацию, то он и эмоциями мальчишек управляет. Но у взрослых каждый сам за себя, поэтому бывают серьёзные разборки, которые мы у профессионалов по телевизору наблюдаем», – сказал Александр Лебедев.

Турниры проходят в эмоциональной атмосфере, отметил главный судья соревнований. «Мало сказать, что у мальчишек глаза горят. Это надо видеть, когда они плачут при удалениях, когда они плачут при поражениях. У этих детей такая жажда победы. Это просто зрелище, которое захватывает всех», – подчеркнул он.

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