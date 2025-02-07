В разных городах России задержаны четыре женщины, готовившие теракты по заданию Украины

08:51, 07 февраля 2025, ПАИ

В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержаны четыре женщины, которые подозреваются в работе на украинские спецслужбы. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Их завербовала Украина для проведения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны и на объектах топливно-энергетического комплекса.

По данным ФСБ, задержанные на территории Украины прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения. От задержанных получены признательные показания. Им грозит до 30 лет лишения свободы.

ФСБ также опубликовала видео с допросом женщин. Одна из задержанных в Ростове-на-Дону сообщила, что ее завербовали в 2023 году сотрудники СБУ через телеграм. По ее словам, она собирала данные по местам жительства, автомобилям и местам посещения высокопоставленных сотрудников Минобороны. За выполнение таких задач кураторы переводили вознаграждения в виде криптовалюты.

Молодые женщины не были связаны между собой, однако две задержанные в Ростове-на-Дону оказались одноклассницами.