К 3,5 года тюрьмы приговорил великолукский суд жителя Тверской области за покупку наркотика и хранение гранат

09:24, 07 февраля 2025, ПАИ

Житель Тверской области лишился свободы за приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, а также взрывных устройств, сообщили ПАИ в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Судом установлено, что житель поселка Оленино Тверской области, находясь на территории региона, для личного потребления купил у своего знакомого наркотик – мефедрон в крупном размере и хранил его у себя.

Осенью 2024 года мужчину задержали сотрудники полиции в лесном массиве Великих Лук Псковской области. В ходе проведения ОРМ наркотическое средство было изъято. При обследовании транспортного средства мужчины в дверном кармане был обнаружен и изъят взрыватель УЗРГМ-2 ручных гранат, а также граната Ф-1.

В судебном заседании житель Тверской области вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. На стадии предварительного расследования дал изобличающие себя показания.

Великолукский городской суд Псковской области признал мужчину виновным в совершении преступления по части 2 статьи 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывных устройств).

При назначении наказания суд учел фактические обстоятельства содеянного, общественную опасность преступлений, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств.

Приговором суда жителю Тверской области назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом.