Сколько человек в Псковской области умирает от наркотиков, рассказал эксперт
Сколько случаев смертей от отравления наркотиками и психотропными веществами фиксируется в Псковской области, рассказал начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Псковской области Сергей Литус. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».
«В бюро судебно-медицинской экспертизы на территории Псковской области за год в среднем регистрируется около 15 случаев смертей от отравления наркотическими и психотропными веществами. Две трети случаев приходится на наркотическое вещество метадон. Одна треть – на синтетический наркотик альфа-пирролидинопентиофенон или ПВП и психотропное вещество фенобарбитал», – отметил он.
Напомним, что в регионе пресекли деятельность пяти человек, которые организовали нарколабораторию под видом фермы. Всего из незаконного оборота сотрудники УФСБ России по Псковской области изъяли около 437 килограммов запрещённых веществ.
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