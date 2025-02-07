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Происшествия

Сколько человек в Псковской области умирает от наркотиков, рассказал эксперт

Сколько случаев смертей от отравления наркотиками и психотропными веществами фиксируется в Псковской области, рассказал начальник бюро судебно-медицинской экспертизы Псковской области Сергей Литус. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот выпуска «Первого Псковского»

«В бюро судебно-медицинской экспертизы на территории Псковской области за год в среднем регистрируется около 15 случаев смертей от отравления наркотическими и психотропными веществами. Две трети случаев приходится на наркотическое вещество метадон. Одна треть – на синтетический наркотик альфа-пирролидинопентиофенон или ПВП и психотропное вещество фенобарбитал», – отметил он.

Напомним, что в регионе пресекли деятельность пяти человек, которые организовали нарколабораторию под видом фермы. Всего из незаконного оборота сотрудники УФСБ России по Псковской области изъяли около 437 килограммов запрещённых веществ.

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