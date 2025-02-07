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Экономика

Президент РФ поставил задачу добиться снижения инфляции в этом году

Добиться снижения инфляции в 2025 году поручил Правительству РФ президент России Владимир Путин в рамках встречи с председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.

«Задача на этот год – добиться снижения инфляции и выйти на траекторию сбалансированного роста», – заявил глава государства. Он напомнил, что по итогам 2024 года инфляция составила 9,52 %, а к 3 февраля 2025 года её показатель достиг 9,9 %. «Это вызов для нас. Мы должны предпринять всё для того, чтобы рост был сбалансированным», – заключил Владимир Путин.

Добавим, что в декабре 2024 года инфляция в Псковской области увеличилась с 8,12 % в ноябре до 8,47 %. Однако это ниже, чем в России и в СЗФО.

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