Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Годовая инфляция в Псковской области составила 8,5%

Годовая инфляция в Псковской области составила 8,5 %, рассказал ПАИ управляющий отделением Банка России по Псковской области Андрей Токарев.

Андрей Токарев: «Увеличение инфляции в Псковской области связано с ростом цен на продовольственные товары». Фото: ПАИ

«В декабре 2024 года инфляция в Псковской области увеличилась и, по данным Росстата, составила 8,5 %», – сказал Андрей Токарев. Он подчеркнул, что этот показатель ниже уровня инфляции по СЗФО и по России.

Увеличение инфляции, по словам управляющего региональным отделением Банка России, связано с ростом издержек производителей продовольственных товаров и поставщиков услуг, которые, в свою очередь, переносили затраты в конечные цены на продукт.

В декабре прошлого года темп прироста цен на продовольственные товары составил 7,71 % после 6,97 % в ноябре. Сильнее всего на показатель повлияли издержки производителей тепличных овощей, которые увеличились из-за роста зарплат населения и удорожания логистики, рост стоимости сырья у предприятий молочной отрасли, а также увеличение мировых цен на кофейное зерно.

Напомним, что Андрей Токарев заступил на должность управляющего отделением Банка России по Псковской области 23 января 2025 года. Новый руководитель заверил, что намерен сохранить конструктивное взаимодействие с органами власти и муниципалитетами.

Добавим, что годовая инфляция в России, по данным Росстата, составила 9,52 %.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












03 февраля 2025

Почти 40 ФАПов и три врачебные амбулатории появятся в Псковской области в 2025 году
03 февраля 2025

Около 80 человек участвует в акции «Ольгинский десант» в Псковской области
03 февраля 2025

Центральное отделение Сбербанка в Пскове закрылось на реконструкцию
03 февраля 2025

Годовая инфляция в Псковской области составила 8,5%
03 февраля 2025

Псковские волонтёры готовы поехать ликвидировать последствия ЧС на побережье Чёрного моря – Дмитрий Яковлев
03 февраля 2025

Михаил Ведерников встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным
03 февраля 2025

95-летие отмечает псковское областное радио
03 февраля 2025

«Легенда псковской археологии»: Инга Лабутина отмечает 91-й день рождения

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...