Годовая инфляция в Псковской области составила 8,5%

13:32, 03 февраля 2025, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области составила 8,5 %, рассказал ПАИ управляющий отделением Банка России по Псковской области Андрей Токарев.

«В декабре 2024 года инфляция в Псковской области увеличилась и, по данным Росстата, составила 8,5 %», – сказал Андрей Токарев. Он подчеркнул, что этот показатель ниже уровня инфляции по СЗФО и по России.

Увеличение инфляции, по словам управляющего региональным отделением Банка России, связано с ростом издержек производителей продовольственных товаров и поставщиков услуг, которые, в свою очередь, переносили затраты в конечные цены на продукт.

В декабре прошлого года темп прироста цен на продовольственные товары составил 7,71 % после 6,97 % в ноябре. Сильнее всего на показатель повлияли издержки производителей тепличных овощей, которые увеличились из-за роста зарплат населения и удорожания логистики, рост стоимости сырья у предприятий молочной отрасли, а также увеличение мировых цен на кофейное зерно.

Напомним, что Андрей Токарев заступил на должность управляющего отделением Банка России по Псковской области 23 января 2025 года. Новый руководитель заверил, что намерен сохранить конструктивное взаимодействие с органами власти и муниципалитетами.

Добавим, что годовая инфляция в России, по данным Росстата, составила 9,52 %.