XX Международный книжный форум «Русский Запад» пройдёт в Пскове в апреле
С 15 по 17 апреля в Пскове будет проходить XX Международный книжный форум «Русский Запад», посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, сообщили ПАИ организаторы.
В программе запланированы различные мероприятия: книжная выставка-ярмарка с участием ведущих российских издательств, презентации новых издательских проектов и встречи с писателями и поэтами, награждение победителей конкурса издательской продукции «Псковская книга – 2024» и вручение премии имени С. А. Цвылёва «За заслуги в краеведческой деятельности».
В рамках форума состоится «День комплектатора» для библиотечных специалистов. Будут открыты интерактивные площадки и мастер-классы.
Отметим, форум «Русский Запад» – одно из главных культурных событий региона. В прошлом году он собрал почти 600 участников.
Регистрация доступна на сайте Псковской областной библиотеки имени В. Я. Курбатова.
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