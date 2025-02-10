В Госдуму внесут проект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам

08:58, 10 февраля 2025, ПАИ

Законопроект о перерасчете пенсий работающим пенсионерам внесут в Госдуму сегодня, 10 февраля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР).

«Максимальное количество страховых пенсионных баллов для любого работающего гражданина - 10, но для работающего пенсионера это лишь 3 балла. Где справедливость?», - отметил он.

В связи с этим было принято решение внести законопроект, согласно которому максимальная сумма баллов для работающих пенсионеров повысится до 10, добавил депутат.

Согласно законопроекту, перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров будет осуществляться с учетом максимального значения индивидуального пенсионного коэффициента.