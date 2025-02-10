Подростка за рулём автомобиля задержали сотрудники полиции в Печорском районе

16:05, 10 февраля 2025, ПАИ

Подростка за рулём автомобиля задержали сотрудники Госавтоинспекции в деревне Веребково Печорского округа. Об этом ПАИ сообщили в МО МВД России «Печорский».

На маршруте патрулирования полицейские остановили автомобиль «Лада Самара». Оказалось, что за рулём находился 17-летний подросток, который не имеет права управления транспортом.

На юношу составили административные протоколы по части 1 статьи 12.7 и части 2 статьи 12.25 КоАП РФ (невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства), а также по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ.

Транспортное средство поместили на спецстоянку. На родителей несовершеннолетнего ребенка составили рапорт по статье 5.35 КоАП РФ.