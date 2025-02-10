Пассажирка пострадала в ДТП на Рижском проспекте в Пскове

18:48, 10 февраля 2025, ПАИ

В Пскове, на Рижском проспекте, у дома №52, произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП пострадала пассажирка 2006 года рождения. Она госпитализирована в медучреждение с различными травмами.

На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.