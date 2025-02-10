Пассажирка пострадала в ДТП на Рижском проспекте в Пскове
В Пскове, на Рижском проспекте, у дома №52, произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».
В результате ДТП пострадала пассажирка 2006 года рождения. Она госпитализирована в медучреждение с различными травмами.
На месте работают бригада скорой помощи, медицина катастроф, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
10 февраля 2025
На сообщения о нахождении детей на льду неоднократно выезжали псковские спасатели в эти выходные
09 февраля 2025
«Тайные поклонники» и фейковые доставки: как мошенники обманывают россиян в преддверии 14 февраля