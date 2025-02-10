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Уроки респираторного этикета для детей проводят в муниципалитетах Псковской области

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Псковской области побывали в школах и детских садах Псковской области, чтобы рассказать детям, как обезопасить себя от вирусов, передающихся воздушно-капельным путём. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Уроки респираторного этикета проводятся в рамках реализации коммуникационной стратегии «Санпросвет». Ребята в игровой форме узнают о вирусах, как они распространяются, а также простые правила, как себя обезопасить.

В рамках программы, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах Валентина Гультяева побывала в Центре развития ребенка – в детском саду №11 «Буратино» Невеля. Она провела интерактивные беседы с ребятами на тему «Привила гигиены» и «Респираторный этикет».

Кроме того, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Псковской области в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском, Себежском районах Марина Иванова посетила Опочецкую специальную школу-интернат.

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