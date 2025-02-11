Великолукского хоккеиста дисквалифицировали на пять игр за неподобающее поведение

12:51, 11 февраля 2025, ПАИ

Хоккеиста команды «ЛукиСпорт» Игоря Тимофеева дисквалифицировали на пять матчей и ещё пять условно за неподобающее поведение на игре чемпионата Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Федерации хоккея Псковской области.

Тимофеев дисквалифицирован по пункту регламента 3.5. Согласно документу, игрок получает такое наказание, если он умышленно трогает руками или клюшкой, хватает, отталкивает или толкает руками, клюшкой или телом судью или любое официальное лицо соревнований. По этому пункту за дополнительную дисквалификацию назначается денежная компенсация в размере восьми тысяч рублей.

Игра прошла между командами «Невель» и «ЛукиСпорт». «Невель» одержал победу по буллитам – 6:5.

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