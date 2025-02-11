Пскович чуть не сел в тюрьму за избиение незнакомца в кафе

12:16, 11 февраля 2025, ПАИ

Уголовное дело завели на псковича за то, что он избил мужчину в одном из кафе Пскова. Однако оно было приостановлено из-за того, что подравшиеся помирились. Об этом ПАИ сообщили в городской прокуратуре.

6 января 2024 года 23-летний пскович поругался с одним из посетителей кафе. Во время конфликта он ударил мужчину кулаком в лицо. У пострадавшего диагностировали перелом носа и ссадины.

Пскович при даче показаний признал вину и извинился перед избитым мужчиной, а также возместил моральный вред.

Потерпевший, в свою очередь, заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Суд это ходатайство удовлетворил.