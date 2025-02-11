200 часов обязательных работ получил пскович за повторную пьяную езду
Псковича, повторно севшего за руль нетрезвым, приговорили к обязательным работам на 200 часов, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.
10 декабря прошлого года пьяный мужчина ехал за рулём «ВАЗ-11113». Его остановили сотрудники Госавтоинспекции у дома на улице Ижорского Батальона. Мужчина, в свою очередь, отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
На судебном заседании пскович полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.
Мужчину признали виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Также его лишили права управлять транспортом на два года.
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