200 часов обязательных работ получил пскович за повторную пьяную езду

14:52, 11 февраля 2025, ПАИ

Псковича, повторно севшего за руль нетрезвым, приговорили к обязательным работам на 200 часов, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

10 декабря прошлого года пьяный мужчина ехал за рулём «ВАЗ-11113». Его остановили сотрудники Госавтоинспекции у дома на улице Ижорского Батальона. Мужчина, в свою очередь, отказался проходить освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

На судебном заседании пскович полностью признал свою вину и выразил раскаяние в содеянном.

Мужчину признали виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов. Также его лишили права управлять транспортом на два года.