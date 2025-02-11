Родители школьников Псковской области могут получить от 500 тысяч до 2 млн рублей на проекты для детей

16:12, 11 февраля 2025, ПАИ

Российское общество «Знание» принимает заявки на конкурс инициатив родительских сообществ, адресованных школьникам. Представители Псковской области могут подать заявки на сайте «Знание. Родители» до 11 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Предусмотрено три категории призов: до 500 тысяч рублей, до 1 млн и до 2 млн рублей. В этом году общий призовой фонд достигнет отметки в 700 миллионов рублей.

Конкурс состоит из нескольких направлений: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание.

Повысить шансы на успех призван онлайн-курс «Родительская инициатива: учимся создавать проекты» на платформе «Знание. Академия». Он поможет разработать конкурентоспособный проект: корректно сформулировать цели и ожидаемые результаты, создать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы. Еще один онлайн-курс подготовлен для тех, кто хочет предметнее погрузиться в вопросы развития детей. Он называется «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе».