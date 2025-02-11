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Общество

Родители школьников Псковской области могут получить от 500 тысяч до 2 млн рублей на проекты для детей

Российское общество «Знание» принимает заявки на конкурс инициатив родительских сообществ, адресованных школьникам. Представители Псковской области могут подать заявки на сайте «Знание. Родители» до 11 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Предусмотрено три категории призов: до 500 тысяч рублей, до 1 млн и до 2 млн рублей. В этом году общий призовой фонд достигнет отметки в 700 миллионов рублей.

Конкурс состоит из нескольких направлений: гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, физическое, трудовое, экологическое, эстетическое воспитание и научное познание.

Повысить шансы на успех призван онлайн-курс «Родительская инициатива: учимся создавать проекты» на платформе «Знание. Академия». Он поможет разработать конкурентоспособный проект: корректно сформулировать цели и ожидаемые результаты, создать смету расходов, распределить ключевые роли в команде и привлечь ресурсы. Еще один онлайн-курс подготовлен для тех, кто хочет предметнее погрузиться в вопросы развития детей. Он называется «Родители и система воспитания: формируем будущее вместе».

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