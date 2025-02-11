Более шести тонн польских яблок уничтожили в Псковской области
6,3 тонны польских яблок уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В Невельском районе недалеко от деревни Шершнево сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области остановили автомобиль, который ехал из Белоруссии, минуя фитосанитарные посты. В машине везли продукцию без документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение. Автомобиль с грузом передали сотрудникам Россельхознадзора для проведения необходимых мероприятий.
На складе временного хранения во время проверки грузового отсека машины сотрудники ведомства обнаружили партию свежих яблок весом 6,3 тонны. На коробках с фруктами были маркировочные этикетки, указывающие на страну происхождения – Польшу.
В связи с выявленным нарушением против водителя, который незаконно перевозил груз, возбудили дело об административном правонарушении. Незаконный груз уничтожили на полигоне, уточнили в пресс-службе.
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