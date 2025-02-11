Более шести тонн польских яблок уничтожили в Псковской области

17:03, 11 февраля 2025, ПАИ

6,3 тонны польских яблок уничтожили на полигоне твёрдых бытовых отходов в Себеже, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В Невельском районе недалеко от деревни Шершнево сотрудники Псковской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Псковской области остановили автомобиль, который ехал из Белоруссии, минуя фитосанитарные посты. В машине везли продукцию без документов, подтверждающих её карантинное фитосанитарное состояние и происхождение. Автомобиль с грузом передали сотрудникам Россельхознадзора для проведения необходимых мероприятий.

На складе временного хранения во время проверки грузового отсека машины сотрудники ведомства обнаружили партию свежих яблок весом 6,3 тонны. На коробках с фруктами были маркировочные этикетки, указывающие на страну происхождения – Польшу.

В связи с выявленным нарушением против водителя, который незаконно перевозил груз, возбудили дело об административном правонарушении. Незаконный груз уничтожили на полигоне, уточнили в пресс-службе.