О переселении соотечественников в Псковскую область из-за рубежа поговорили в «Оглавлении». Главное
Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская и руководитель центра «Соотечественник» Наталья Тудакова стали гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
Главное из эфира:
- в Псковскую область переехали или собираются переехать соотечественники из Азербайджана, Финляндии, Канады, Великобритании, Австралии, Армении, Туркменистана, Германии, Латвии, Эстонии, Литвы, Норвегии;
- увеличения волны переселенцев ожидают в Псковской области;
- для потенциальных переселенцев проводят консультации по сбору документов, подбору образовательных программ, приобретению недвижимости, медицинскому сопровождению и прочим вопросам;
- чаще всего из других стран перебираются семьи с детьми. При этом в прошлом году почти 70 % переехавших – граждане трудоспособного возраста;
- для соотечественников организована серия бесплатных ежемесячных тренингов по истории, основам законодательства России;
- в первую очередь переехавших соотечественников интересуют не соцвыплаты и соцподдержка, а возможность трудоустройства и обучение детей;
- к каждому ребёнку после переезда приставляют наставника, который будет сопровождать его первый год обучения в образовательном учреждении. Это помогает адаптироваться к российской программе обучения;
- 74 % приехавших из числа трудоспособных соотечественников имеют высшее или среднее профессиональное образование, профессиональную подготовку;
- на выбор между переездом летом и зимой влияет в большей степени окончание ребёнком образовательного учреждения, а не очереди на границе;
- центр «Соотечественник» стал точкой притяжения для переселенцев. Люди знакомятся, находят друзей, ведь вместе всегда проще;
- от трёх до шести месяцев занимает сопровождение соотечественников после переезда. За это время люди находят себя в регионе, трудоустраиваются, обустраиваются;
- форум соотечественников пройдёт 6–7 июня в Пскове и в Пушкиногорском районе. К участию в нём будут приглашены иностранные гости, блогеры, представители Россотрудничества, консульских подразделений и подразделений МВД за рубежом.
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