Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

О переселении соотечественников в Псковскую область из-за рубежа поговорили в «Оглавлении». Главное

Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская и руководитель центра «Соотечественник» Наталья Тудакова стали гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира:

  • в Псковскую область переехали или собираются переехать соотечественники из Азербайджана, Финляндии, Канады, Великобритании, Австралии, Армении, Туркменистана, Германии, Латвии, Эстонии, Литвы, Норвегии;
  • увеличения волны переселенцев ожидают в Псковской области;
  • для потенциальных переселенцев проводят консультации по сбору документов, подбору образовательных программ, приобретению недвижимости, медицинскому сопровождению и прочим вопросам;
  • чаще всего из других стран перебираются семьи с детьми. При этом в прошлом году почти 70 % переехавших – граждане трудоспособного возраста;
  • для соотечественников организована серия бесплатных ежемесячных тренингов по истории, основам законодательства России;
  • в первую очередь переехавших соотечественников интересуют не соцвыплаты и соцподдержка, а возможность трудоустройства и обучение детей;
  • к каждому ребёнку после переезда приставляют наставника, который будет сопровождать его первый год обучения в образовательном учреждении. Это помогает адаптироваться к российской программе обучения;
  • 74 % приехавших из числа трудоспособных соотечественников имеют высшее или среднее профессиональное образование, профессиональную подготовку;
  • на выбор между переездом летом и зимой влияет в большей степени окончание ребёнком образовательного учреждения, а не очереди на границе;
  • центр «Соотечественник» стал точкой притяжения для переселенцев. Люди знакомятся, находят друзей, ведь вместе всегда проще;
  • от трёх до шести месяцев занимает сопровождение соотечественников после переезда. За это время люди находят себя в регионе, трудоустраиваются, обустраиваются;
  • форум соотечественников пройдёт 6–7 июня в Пскове и в Пушкиногорском районе. К участию в нём будут приглашены иностранные гости, блогеры, представители Россотрудничества, консульских подразделений и подразделений МВД за рубежом.
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 февраля 2025

Вокальная студия «Город детства» из Пскова дважды стала обладателем Гран-при на всероссийском конкурсе-фестивале
11 февраля 2025

Соблюдать максимальную осторожность на дорогах просят псковичей
11 февраля 2025

Псковскую молодёжь приглашают на исторические квест-игры
11 февраля 2025

О переселении соотечественников в Псковскую область из-за рубежа поговорили в «Оглавлении». Главное
11 февраля 2025

Михаил Ведерников обсудил с главами районов окончание перехода к одноуровневой системе управления
11 февраля 2025

Хор «Нива» из Печор готовится к 40-летнему юбилею

11 февраля 2025

Более 700 псковских подростков поучаствовали в акции «Карьера»
11 февраля 2025

Выставку «Откуда взялся Пушкин» представит музей-заповедник «Михайловское» в Санкт-Петербурге

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...