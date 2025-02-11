О переселении соотечественников в Псковскую область из-за рубежа поговорили в «Оглавлении». Главное

20:25, 11 февраля 2025, ПАИ

Уполномоченный при губернаторе Псковской области по работе с соотечественниками Елена Полонская и руководитель центра «Соотечественник» Наталья Тудакова стали гостьями программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: