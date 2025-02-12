2,5 тонны готовой мясной продукции из Белоруссии не пропустили на госгранице в Псковской области
2,5 тонны готовой мясной продукции из Белоруссии не пропустили на российско-белорусской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Во время ветеринарного контроля было установлено, что у продукции отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы с подтверждением безопасности и происхождения товара.
Также установлено, что транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием.
Перемещение 2,5 тонны мясной продукции по таможенной территории ЕЭС запрещено. Товар возвращен в Белоруссию.
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