2,5 тонны готовой мясной продукции из Белоруссии не пропустили на госгранице в Псковской области

08:17, 12 февраля 2025, ПАИ

2,5 тонны готовой мясной продукции из Белоруссии не пропустили на российско-белорусской границе в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Во время ветеринарного контроля было установлено, что у продукции отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы с подтверждением безопасности и происхождения товара.

Также установлено, что транспортное средство не было оснащено холодильным оборудованием.

Перемещение 2,5 тонны мясной продукции по таможенной территории ЕЭС запрещено. Товар возвращен в Белоруссию.