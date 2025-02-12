Почти пять тысяч квартир построили в Псковской области за год

10:39, 12 февраля 2025, ПАИ

4 654 новых квартиры в 27 многоквартирных домах и 1 987 построенных населением жилых домов возвели с января по декабрь 2024 года в Псковской области. Общая площадь жилых помещений в построенных домах составила 361,7 тысячи квадратных метров, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Объём строительных работ за 2024 год сократился на 7,4 % и составил 32,9 миллиарда рублей по сравнению с 2023 годом.

Напомним, что в микрорайоне Овсище построят новый многоквартирный дом комфорт-класса, на первый этаж которого перенесут библиотеку из школы №3.