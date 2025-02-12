Депутат Псковской гордумы Галина Невалённая стала гостьей «Серебряного дождя». Главное

17:56, 12 февраля 2025, ПАИ

Депутат Псковской городской Думы от одномандатного округа № 13 Галина Невалённая стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 12 февраля.

Главное из эфира: