Депутат Псковской гордумы Галина Невалённая стала гостьей «Серебряного дождя». Главное
Депутат Псковской городской Думы от одномандатного округа № 13 Галина Невалённая стала гостьей программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 12 февраля.
Главное из эфира:
- в нынешнем созыве сложились очень конструктивные отношения и внутри Псковской городской Думы, и с её председателем, и с руководством города: «Все по делу, без лишнего чванства»;
- важную роль, по мнению Галины Невалённой, играет постоянное обучение депутатов, организованное председателем Псковской гордумы Александром Гончаренко;
- заседания комитетов по длительности превосходят саму сессию в несколько раз. На комитете подробно обсуждают все вопросы. Причём каждый депутат может участвовать в обсуждениях, даже если он не входит в конкретный комитет;
- «Депутат – это человек, который должен быть если не самым примерным и образцовым человеком, но всё-таки это тот человек, которого избрали, который представляет интересы населения и должен чувствовать себя достаточно ответственно. Это же касается и помощника депутата», – заявила Галина Невалённая;
- комиссия по регламенту и депутатской этике, в которую входит Галина Невалённая, собирается по мере поступления нуждающихся в рассмотрении вопросов. К счастью, это бывает не так часто и в основном не связано с проступками народных избранников: «Во всяком случае, вот за всю мою работу не было такого, чтобы мы обсуждали какой-то совсем неэтичный поступок»;
- особенность одномандатного округа № 13 в том, что на ближнем Запсковье очень много памятников истории и культуры: «У нас очень интересный музей под открытым небом, но в то же время необходимо учитывать и интересы живущих тут людей»;
- специфика округа в том, что на его территории есть и частный сектор, включая дорогие коттеджи, и многоквартирные дома разной этажности. Ключевые проблемы – это состояние ЖКХ, необходимость ремонта дворов и дорог, благоустройство. А вот проблема парковок на большей части округа стоит не так остро, как, например, на дальнем Завеличье;
- Галина Невалённая регулярно делает «вечерние обходы» территории округа: «В основном после основной работы мы идём, потому что летом белые ночи и как раз это удобное время»;
- жители могут обращаться с проблемами к депутату лично или через собрания в округе: «Бывает так, что назначаем встречу, и вдруг пошёл дождь. И несмотря на это, стоим под зонтиками все вместе и никто не расходится»;
- регулярные обходы города вместе с главой – эффективный способ показать проблемы и достижения, решить накопившиеся вопросы. Городская администрация активно реагирует на обращения депутатов: зачастую не требуется официальных писем, достаточно звонка, пересланной в мессенджере фотографии, зафиксировавшей проблему;
- в 2025 году на территории округа № 13 будет отремонтирован проезд на чётной стороне улицы Алтаева от дома № 1 до дома № 9: с этой проблемой жильцы обращались уже очень давно;
- без медицинских вопросов не обходится практически ни одна встреча с гражданами: «Если встреча с ветеранами в связи с каким-либо мероприятием, то всегда рассчитываем, что после понадобится час на медицинские вопросы. Для меня это не обременительно, так как это часть моей работы», – подчеркнула Галина Невалённая.
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