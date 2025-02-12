Галина Невалённая: Сессия – это вершина айсберга

15:02, 12 февраля 2025, ПАИ

«В этом созыве очень конструктивные отношения и внутри Думы, и с председателем, и с руководством города. Это помогает и в работе с нашими жителями, и в работе депутатской, и в комитетах, и на сессиях», – отметила депутат Псковской городской Думы Галина Невалённая в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 12 февраля.

«Сессия – это в хорошем смысле слова вершина айсберга, когда уже все, что необходимо было, обсуждалось заранее. Мы не ограничены в информации, и в то же время достаточно экономно по времени проходит сессия для того, чтобы не начинать какие-то иногда спорные вопросы разбирать. Это всё проходит на уровне комитета. А вот если необходимо, даже повторно возвращаемся к некоторым вопросам», – отметила депутат.

Серьёзные вопросы выносятся на обсуждение «общего собрания всех комитетов, насущные темы решают все депутаты». «То есть это такая в хорошем смысле слова полная демократия», – заключила Галина Невалённая.