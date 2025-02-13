Российская теннисистка Александрова вышла в полуфинал «тысячника» в Дохе

17:59, 13 февраля 2025, ПАИ

Российская теннисистка Екатерина Александрова вышла в полуфинал турнира серии WTA-1000 в Дохе, обыграв в матче 1/4 финала американку Джессику Пегулу в трёх сетах – 4:6, 6:1, 6:1, передаёт корреспондент ПАИ.

Джессика Пегула занимает пятую строчку в мировом рейтинге. Ранее по сетке Александрова прошла первую ракетку мира Арину Соболенко.

Для российской теннисистки это уже 16-я победа в карьере против соперников из топ-10, а также восьмая победа над спортсменками из топ-5. В туре она идёт с серией из восьми выигрышей подряд.

В полуфинале Александрова сыграет с победителем пары Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США).

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