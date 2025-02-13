Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Закон о повышении военных пенсий подписал Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении военных пенсий на 9,5%. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

С 1 января 2024 года размер денежного довольствия, которое учитывается при расчёте военных пенсий, увеличился до 93,59%. Это соответствует уровню инфляции за прошедший год.

Читайте также: размер материнского капитала для псковских семей увеличился на 9,5 % с 1 февраля, напомнили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












13 февраля 2025

Выборы, агитация и информационные мифы: Игорь Сопов провёл встречу с молодёжью в Пскове
13 февраля 2025

Предложения в стратегию развития образования внесла «Единая Россия»
11 февраля 2025

Наталья Тудакова объяснила, почему соотечественники переезжают в Псковскую область
07 февраля 2025

Вера Емельянова приняла участие в заседании Совета глав субъектов РФ при МИД России по вопросам поддержки соотечественников
07 февраля 2025

Стал известен размер единовременной выплаты для молодых специалистов на муниципальной службе в Псковской области
06 февраля 2025

ООН как гарант мира уменьшила своё влияние – Наталья Исакова
06 февраля 2025

В Пушкиногорском районе депутаты поддержали преобразование муниципалитета в округ
04 февраля 2025

Нового замглавы администрации Псковского района представили депутатам

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...