Закон о повышении военных пенсий подписал Владимир Путин
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении военных пенсий на 9,5%. Это следует из документа, опубликованного на официальном портале правовой информации.
С 1 января 2024 года размер денежного довольствия, которое учитывается при расчёте военных пенсий, увеличился до 93,59%. Это соответствует уровню инфляции за прошедший год.
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