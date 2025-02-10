Об увеличении размера материнского капитала рассказали в Соцфонде

22:13, 10 февраля 2025, ПАИ

Размер материнского капитала для псковских семей увеличился на 9,5 % с 1 февраля, напомнили в отделении Социального фонда России по Псковской области.

Теперь размер сертификата на первого ребёнка составляет 690 266,95 рубля, на второго ребёнка, если семья не получала поддержку при рождении первого малыша, – 912 162,09 рубля, доплата на второго ребёнка, если семья уже получала капитал на первого, – 221 895,14 рубля.

Если средства сертификата не использовались ранее или использовались частично, то сумма станет больше на 9,5 %.

Узнать остаток материнского капитала можно на портале «Госуслуги» и в клиентской службе отделения СФР по Псковской области, получив выписку об остатке. По всем возникшим вопросам следует обращаться по телефону контакт-центра 8-800-100-00-01.