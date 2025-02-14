В «Кабилии» оценили дебют российского футболиста Игнатьева

14:12, 14 февраля 2025, ПАИ

Хорошее впечатление произвёл российский нападающий Иван Игнатьев в дебютном матче за алжирский коллектив «Кабилия», пишет «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу команды.

В первом своём матче за новый клуб Игнатьев забил гол в ворота лидирующего в таблице чемпионата «МК Алжир».

«Игнатьев произвёл хорошее впечатление. Он продемонстрировал желание забивать больше голов. Его дебют был отмечен боевым настроем на поле, что очень хорошо для игрока с моральной точки зрения», – сообщили в пресс-службе клуба.

26-летний Игнатьев перешёл в «Кабилию» 6 февраля из армянского «Урарту». По ходу карьеры россиянин выступал за «Локомотив», «Краснодар», «Рубин», «Крылья Советов» и «Сочи».

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