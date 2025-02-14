Российский нападающий Игнатьев забил в дебютной игре за алжирскую «Кабилию»

11:22, 14 февраля 2025, ПАИ

Российский нападающий Иван Игнатьев дебютировал за алжирский клуб «Кабилия» в матче 16-го тура чемпионата Алжира против «МК Алжир», который завершился со счётом 3:2 в пользу хозяев.

26-летний футболист вышел на поле во втором тайме и уже на 72-й минуте отметился голом, замкнув головой подачу с фланга. Этот мяч стал первым для «Кабилии» в матче, однако команда потерпела поражение.

Благодаря победе «МК Алжир» вышел на первое место в турнирной таблице, а «Кабилия» занимает четвертую строчку, отставая от лидера на шесть очков.

Игнатьев перешёл в «Кабилию» на прошлой неделе из армянского «Урарту». Согласно данным портала Transfermarkt, трансфер обошёлся алжирскому клубу в 300 тысяч евро. Также сообщается, что зарплата россиянина в новой команде составляет 20 тысяч долларов в месяц.

Игнатьев – воспитанник «Краснодара». В январе 2020 года нападающий перешёл в «Рубин» за семь миллионов евро, что стало одной из самых крупных продаж в истории «быков».

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