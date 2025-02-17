Автомобиль вылетел в кювет после столкновения с «Газелью» в Псковском районе
Автомобили «Газель» и Peugeot столкнулись в деревне Карамышево Псковского района. После чего последний вылетел с дороги в кювет, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка»
Водитель Peugeot от госпитализации отказался.
На месте работают бригада медицины катастроф, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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