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Общество

Большинство несовершеннолетних курьеров в Псковской области не имеют официального оформления – эксперт

При трудоустройстве курьеров работодатели чаще всего предлагают им заключить не трудовой договор, а договор гражданско-правового характера или оформить статус самозанятого, рассказала руководитель Государственной инспекции труда в Псковской области Марина Кудрявцева в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 19 февраля.

Марина Кудрявцева. Фото: ПАИ

Несовершеннолетние курьеры, как правило, работают по схеме «сегодня вышел на работу, выполнил определённое количество заказов и получил деньги». В таких случаях, когда нет трудового договора, сложно защитить права работника. Однако, как отметила Марина Кудрявцева, такие ситуации не остаются без внимания со стороны инспекции.

Она также подчеркнула, что все курьеры работают у юридических лиц, которые не зарегистрированы на территории Псковской области. Из-за этого сложно установить, на кого именно работает курьер.

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