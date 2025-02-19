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Общество

Итоги деятельности региональной подсистемы РСЧС за год подвели в Псковской области

Итоги деятельности региональной подсистемы РСЧС за 2024 год подвели в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

О мероприятиях по совершенствованию деятельности областной подсистемы РСЧС, направленных на предупреждение возникновения ЧС и обеспечение безопасности жителей, рассказал руководитель аппарата регионального правительства Андрей Вьюнов.

Так, в прошлом году в эксплуатацию ввели реконструированную автоматизированную систему оповещения населения региона, охватывающую около 500 тысяч человек во всех муниципальных образованиях.

Кроме того, около двух тысяч человек прошли подготовку в учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Также возобновили программу строительства пожарных постов. В частности, такие объекты появятся в селе Славковичи Порховского муниципального округа и деревне Лавры Печорского муниципального округа.

В регионе также успешно применяют систему мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель», а Псковская область по итогам прошлого года вошла в число субъектов РФ, где лесные пожары тушат в течение первых суток с момента их обнаружения.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Главная задача органов исполнительной и муниципальной власти в этом году – совершенствование мер по обеспечению безопасности жителей Псковской области, защите населения и территорий региона, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение эффективности деятельности областной подсистемы РСЧС, подчеркнул Андрей Вьюнов.

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