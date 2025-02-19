Итоги деятельности региональной подсистемы РСЧС за год подвели в Псковской области
Итоги деятельности региональной подсистемы РСЧС за 2024 год подвели в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.
О мероприятиях по совершенствованию деятельности областной подсистемы РСЧС, направленных на предупреждение возникновения ЧС и обеспечение безопасности жителей, рассказал руководитель аппарата регионального правительства Андрей Вьюнов.
Так, в прошлом году в эксплуатацию ввели реконструированную автоматизированную систему оповещения населения региона, охватывающую около 500 тысяч человек во всех муниципальных образованиях.
Кроме того, около двух тысяч человек прошли подготовку в учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Псковской области.
Также возобновили программу строительства пожарных постов. В частности, такие объекты появятся в селе Славковичи Порховского муниципального округа и деревне Лавры Печорского муниципального округа.
В регионе также успешно применяют систему мониторинга лесных пожаров «Лесохранитель», а Псковская область по итогам прошлого года вошла в число субъектов РФ, где лесные пожары тушат в течение первых суток с момента их обнаружения.
Главная задача органов исполнительной и муниципальной власти в этом году – совершенствование мер по обеспечению безопасности жителей Псковской области, защите населения и территорий региона, а также предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение эффективности деятельности областной подсистемы РСЧС, подчеркнул Андрей Вьюнов.
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