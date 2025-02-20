В Пскове открывается реконструированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь»

11:15, 20 февраля 2025, ПАИ

Реконструированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове открывается сегодня, 20 февраля. Теперь там будет работать краеведческая библиотека имени Василёва и туристско-информационный центр Псковской области. На открытии нового пространства библиотеки покажут мультимедийное шоу, а с наступлением тепла горожане смогут воспользоваться не только услугами библиотеки, но и оценить летний амфитеатр возле обновлённого здания.

Вспомним, что было в «Октябре» раньше. Здесь, например, располагался ночной клуб «Супер». «Это была необычная история. Мы долго думали, надо это людям или нет. Потом быстро сделали – получилось очень интересное место. Там можно было поиграть в бильярд, отдохнуть вечером, а также посетить концерт», – вспомнил его руководитель Игорь Лобков.

В течение 20 лет клуб «Супер» существовал достаточно успешно. «Клуб был одним из самых родных для псковичей, так как находился в центре города. Это был, скорее, не клуб, а место встречи. Там можно было пообщаться и завести новые знакомства. Многие там познакомились, поженились, а теперь до сих пор мне рассказывают, что они встретились в «Октябре» на концерте», – рассказал Игорь Лобков.

Но большинству псковичей «Октябрь» помнится тем, что там можно было посмотреть кино. «Много чего было связано с этим кинотеатром. Когда ходила сюда в кино, познакомилась с компанией, мы до сих пор дружим. И конечно, возле кинотеатра всегда была движуха», – рассказала псковичка Надежда Просовецкая.

Ещё одна псковичка рассказала, что ходила с родителями в «Октябрь» на сеансы фильмов и мультфильмов. «Потом уже ходили с мужем. Очень были рады открытию «Баскин Роббинса», где было самое вкусное мороженое. По традиции обязательно брали ведёрко с собой, чтобы закрепить воспоминания от фильма. Очень рада, что зданию дали ещё одну жизнь. Пусть радует псковичей», – отметила она.

После реконструкции в здании бывшего «Октября» появились три уровня: цокольный, первый и второй этажи.

В вестибюле есть лифт, с помощью которого можно попасть на второй этаж. На первом этаже, где раньше были кинозалы, будет размещаться основная часть библиотеки с двумя читальными залами, пространством для обучения и мастер-классов. Кроме того, в обновлённом здании будет коворкинг, выставочная зона с мультимедийным оборудованием, конференц-зал с кинозалом, кафе и общественный туалет.