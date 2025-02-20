Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пскове открывается реконструированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь»

Реконструированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове открывается сегодня, 20 февраля. Теперь там будет работать краеведческая библиотека имени Василёва и туристско-информационный центр Псковской области. На открытии нового пространства библиотеки покажут мультимедийное шоу, а с наступлением тепла горожане смогут воспользоваться не только услугами библиотеки, но и оценить летний амфитеатр возле обновлённого здания.

Реконструированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь» в Пскове. 20 февраля 2025 года. Фото: ПАИ

Вспомним, что было в «Октябре» раньше. Здесь, например, располагался ночной клуб «Супер». «Это была необычная история. Мы долго думали, надо это людям или нет. Потом быстро сделали – получилось очень интересное место. Там можно было поиграть в бильярд, отдохнуть вечером, а также посетить концерт», – вспомнил его руководитель Игорь Лобков.

В течение 20 лет клуб «Супер» существовал достаточно успешно. «Клуб был одним из самых родных для псковичей, так как находился в центре города. Это был, скорее, не клуб, а место встречи. Там можно было пообщаться и завести новые знакомства. Многие там познакомились, поженились, а теперь до сих пор мне рассказывают, что они встретились в «Октябре» на концерте», – рассказал Игорь Лобков.

В здании будет работать краеведческая библиотека имени Василёва и туристско-информационный центр Псковской области. Фото: ПАИ

Но большинству псковичей «Октябрь» помнится тем, что там можно было посмотреть кино. «Много чего было связано с этим кинотеатром. Когда ходила сюда в кино, познакомилась с компанией, мы до сих пор дружим. И конечно, возле кинотеатра всегда была движуха», – рассказала псковичка Надежда Просовецкая.

А так здание «Октября» выглядело в 2016 году. Фото: ПАИ

Ещё одна псковичка рассказала, что ходила с родителями в «Октябрь» на сеансы фильмов и мультфильмов. «Потом уже ходили с мужем. Очень были рады открытию «Баскин Роббинса», где было самое вкусное мороженое. По традиции обязательно брали ведёрко с собой, чтобы закрепить воспоминания от фильма. Очень рада, что зданию дали ещё одну жизнь. Пусть радует псковичей», – отметила она.

20 февраля 2025 года. Фото: ПАИ

После реконструкции в здании бывшего «Октября» появились три уровня: цокольный, первый и второй этажи.

В вестибюле есть лифт, с помощью которого можно попасть на второй этаж. На первом этаже, где раньше были кинозалы, будет размещаться основная часть библиотеки с двумя читальными залами, пространством для обучения и мастер-классов. Кроме того, в обновлённом здании будет коворкинг, выставочная зона с мультимедийным оборудованием, конференц-зал с кинозалом, кафе и общественный туалет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 февраля 2025

«Додо Пицца» подняла цены в Пскове
20 февраля 2025

Комнаты в российских коммуналках подорожали почти на 16%
20 февраля 2025

Стала известна дата открытия бутик-отеля на Профсоюзной в Пскове
20 февраля 2025

Узнать о событиях Псковщины во время Великой Отечественной войны можно в Музее Победы в Москве
20 февраля 2025

В Пскове открывается реконструированное здание бывшего кинотеатра «Октябрь»
20 февраля 2025

Строительство нового лечебного корпуса военного госпиталя в Пскове завершится в этом году
20 февраля 2025

Псковичи могут присоединиться к движению ​«Волонтёры Победы»
20 февраля 2025

Каток открылся в парке аттракционов «Волшебная гора» в Пскове

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...