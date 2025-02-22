О КВН, шутках и псковских юмористах поговорили на «Серебряном дожде». Главное
Участник псковской команды КВН «Камбаламба», стендап-комик Илгар Шарифов стал гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 февраля, в 14:00.
Главное из эфира:
- КВН является многосоставной системой, каждая её часть требует финансирования;
- КВН никуда не уходит, поскольку огромное количество людей продолжает в него играть, а также присутствует большая фан-база;
- если бы всё зависело только от одного человека в команде, то, скорее всего, это был бы коллапс;
- при создании шуток у каждой команды есть определённый концепт;
- не всегда то, что пишет команда, доходит до сцены. Однако благодаря этому формируется определённый архив, к которому можно вернуться позже;
- псковское сообщество комиков очень разностороннее, возраст участников варьируется от 21 до 40+;
- любителям юмора псковское сообщество комиков предлагает проекты «Открытый микрофон» и «МЖ-шоу»;
- три новых формата находятся в разработке у псковских юмористов.
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