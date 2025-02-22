Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

О КВН, шутках и псковских юмористах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Участник псковской команды КВН «Камбаламба», стендап-комик Илгар Шарифов стал гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 февраля, в 14:00.

Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • КВН является многосоставной системой, каждая её часть требует финансирования;
  • КВН никуда не уходит, поскольку огромное количество людей продолжает в него играть, а также присутствует большая фан-база;
  • если бы всё зависело только от одного человека в команде, то, скорее всего, это был бы коллапс;
  • при создании шуток у каждой команды есть определённый концепт;
  • не всегда то, что пишет команда, доходит до сцены. Однако благодаря этому формируется определённый архив, к которому можно вернуться позже;
  • псковское сообщество комиков очень разностороннее, возраст участников варьируется от 21 до 40+;
  • любителям юмора псковское сообщество комиков предлагает проекты «Открытый микрофон» и «МЖ-шоу»;
  • три новых формата находятся в разработке у псковских юмористов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 февраля 2025

Сотрудники «Михайловского» приняли участие в национальной научно-практической конференции «Экскурсионная деятельность и туризм»
22 февраля 2025

Более 17 тысяч человек проголосовало во втором туре премии «Народное признание»
21 февраля 2025

Александр Голышев: Псковичи с нетерпением ожидали открытия обновлённой библиотеки
21 февраля 2025

Более 1500 экскурсий провели в музее-заповеднике «Изборск» в 2024 году
21 февраля 2025

Обновлённое пространство в центре Пскова станет новой точкой притяжения – Наталья Исакова
21 февраля 2025

Фестиваль родных литератур народов Псковской области прошёл в ПОИПКРО
21 февраля 2025

Выставка «Образы Мелётовской стенописи» открылась в Псковском музее-заповеднике
21 февраля 2025

Голосование во втором туре премии «Народное признание» завершится сегодня

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...