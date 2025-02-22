О КВН, шутках и псковских юмористах поговорили на «Серебряном дожде». Главное

21:26, 20 февраля 2025, ПАИ

Участник псковской команды КВН «Камбаламба», стендап-комик Илгар Шарифов стал гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 20 февраля, в 14:00.

Главное из эфира: