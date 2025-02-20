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Борис Елкин продемонстрировал полпреду и губернатору умные сервисы библиотеки Василёва

Умные сервисы историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва продемонстрировал полпреду президента России в СЗФО Александру Гуцану и губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову глава Пскова Борис Елкин во время открытия обновлённого учреждения сегодня, 20 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Это современная библиотека, которая оборудована системой «Умный дом». Сейчас мы можем её официально открыть. «Алиса», открой библиотеку», – сказал во время открытия Борис Елкин.

Напомним, библиотека основана в 1946 году. Она изначально располагалась в Пскове на улице Советской, 25 в кв. 6, а затем в помещении на первом этаже многоквартирного дома № 19а на Октябрьском проспекте. К 50-летию со дня основания учреждению присвоили имя в честь краеведа, почётного гражданина Пскова Ивана Ивановича Василёва.

После обращения жителя Пскова к президенту России Владимиру Путину было принято решение о расширении площадей под библиотеку и о реконструкции здания бывшего кинотеатра «Октябрь». Всего на это, а также на техническое переоснащение объекта из средств федерального бюджета выделили 450,72 млн рублей.

Библиотека будет принимать посетителей уже с завтрашнего дня.

Отметим, что в здании также разместятся Туристско-информационный центр Псковской области и филиал национального центра «Россия».

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