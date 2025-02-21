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Экономика

Гостиничный комплекс в центре Пскова предлагают инвесторам для перезагрузки

Гостиницу «Октябрьская» в Пскове предлагают инвесторам для перезагрузки, сообщили ПАИ в Фонде инвестиционного развития Псковской области.

Изображение: Telegram-канал Фонда инвестиционного развития Псковской области

Участок площадью 0,58 гектара и строение площадью более восьми тысяч квадратных метров находятся в центре Пскова на улице Октябрьский проспект, 36. Объект является частной собственностью, а общее количество номеров составляет 145 штук. На месте есть муниципальные сети электроснабжения, канализации, газа, водоснабжения и отопления.

Гостиница расположена в самом сердце Пскова, что обеспечит высокий поток туристов и даст быстрый старт реализации проекта. Также инвестор сможет адаптировать пространство под свою идею и видение, уточнили в региональном Фонде инвестиционного развития.

Подробности можно уточнить здесь.

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