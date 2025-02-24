О новой мошеннической схеме через диспансеризацию предупредили псковичей

08:18, 24 февраля 2025, ПАИ

О новой мошеннической схеме через диспансеризацию предупредили псковичей. Об этом ПАИ сообщили в Псковской городской поликлинике.

«Мошенники, представляясь сотрудниками поликлиники, звонят тем, кто прошел первый этап диспансеризации, и предлагают записаться на УЗИ сердца в рамках второго этапа диспансеризации. Для подтверждения записи они просят продиктовать код, полученный вами в SMS-сообщении. Этот код предоставляет доступ к личному кабинету на портале «Госуслуг»!» – рассказали в медучреждении.

Поликлиника не запрашивает подтверждения записи через коды в SMS и не требует подтверждения записи на УЗИ через SMS-сообщения. Запись осуществляется врачом на основании показаний и направления в рамках второго этапа диспансеризации в медучреждении.

Псковичей призвали не сообщать код мошенникам. Для проверки достоверности фактов можно позвонить в колл-центр поликлиники по номеру 299-028.