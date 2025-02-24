Эксперт назвал важные факторы при покупке загородного дома

22:48, 24 февраля 2025, ПАИ

При покупке загородного дома важно убедиться в законности сделки и отсутствии обременений. Для этого необходимо проверить право собственности, наличие всех необходимых разрешений и выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом рассказал директор по продажам недвижимости Виктор Тумаркин в интервью «Известиям».

Будущему собственнику дома важно убедиться в исправности коммуникаций: электричества, отопления, водоснабжения и канализации. Неполадки могут стать источником проблем. «Не забудьте оценить участок, на котором расположен дом. Убедитесь, что подъездные пути в хорошем состоянии, проверьте уровень затопляемости территории во время дождей или таяния снега. Также оцените наличие развитой инфраструктуры поблизости и возможности быстрого подъезда экстренных служб», – посоветовал эксперт.

Особое внимание следует уделить качеству строительства. Проверьте состояние фундамента, стен и крыши на наличие трещин, протечек и других дефектов. Лучше всего привлечь экспертов, которые профессионально занимаются приёмкой домов. Они смогут дать объективную оценку техническому состоянию.

Ранее сообщалось, что в январе годовая инфляция ускорилась во всех регионах Северо-Запада, за исключением Псковской области, где к замедлению роста цен привело расширение предложения некоторых продуктов и услуг.