Кинопремия «Ника»: главные претенденты на награду

14:43, 25 февраля 2025, ПАИ

Названы номинанты 36-й торжественной церемонии вручения национальной кинопремии «Ника», которая состоится 24 марта. Об этом сообщает Российская академия кинематографических искусств.

В этом году в номинации «Лучший игровой фильм» представлены картины «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина, «Снег в моём дворе» Бакура Бакурадзе, «Смотри на меня» Владимира Грамматикова, «Воздух» Алексея Германа и «Лето закончится» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева.

В режиссёрской номинации представлены Бакур Бакурадзе («Снег в моём дворе»), Владимир Грамматиков («Смотри на меня») и Алексей Герман («Воздух»).

На звание лучшего сценариста претендуют Владимир Мункуев («Кончится лето»), Андрей Кончаловский и Елена Киселёва («Смотри на меня») и Бакур Бакурадзе («Снег в моём дворе»).

Среди художников-постановщиков номинированы Елена Окопная («Воздух»), Влад Огай («Сто лет тому вперёд») и Денис Лищенко («Мастер и Маргарита»). Лучшую музыку к фильму, по мнению академиков, написали Владимир Давыденко («Смотри на меня»), Гоги Дзодзуашвили («Снег в моём дворе») и Алексей Рыбников («9 секунд»).

За звание лучшей актрисы поборются Алина Ходжеванова («Филателия»), Юлия Снигирь («Мастер и Маргарита»), Александра Урсуляк («Смотри на меня») и Анастасия Талызина («Воздух»).

Среди актёров на победу претендуют Юра Борисов («Кончится лето»), Сергей Безруков («Воздух») и Евгений Цыганов («Мастер и Маргарита»).

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана» представлены Александр Петров («Сто лет тому вперёд») и Юра Борисов («Сто лет тому вперёд»), а также посмертно Роман Мадянов («Любовь Советского Союза»).

В аналогичной женской номинации номинированы Елена Лядова («Воздух») и Евгения Симонова («Смотри на меня»), а также недавно ушедшая из жизни Евгения Добровольская («Хуже всех»).

На звание лучшего оператора претендуют Максим Жуков («Мастер и Маргарита»), Алишер Хамидходжаев («Снег в моём дворе») и трио – Юлия Галочкина, Наталья Макарова и Сергей Постников («Воздух»).

В номинации «Открытие года» номинированы Николай Ларионов («Вечная зима»), Зака Абдрахманова («Папа умер в субботу») и Анна Кузнецова («Каникулы»).

На звание лучшего анимационного фильма претендуют «Необыкновенная история одного льва» Оксаны Холодовой, «Лунтик. Возвращение домой» Константина Бронзита и «Ручей, бегущий в горы» Александра Храмцова.

А на звание лучшего сериала – «Трасса», «Дети перемен», «Столыпин», «Первый номер» и «Преступление и наказание».

По итогу лидером по количеству номинаций стал фильм «Воздух» (девять номинаций), за ним следуют «Смотри на меня» (семь номинаций) и «Мастер и Маргарита» (шесть номинаций).