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Общество

Назван продукт, помогающий бороться с лишним весом

Продукт, который помогает бороться с лишним весом, назвала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Об этом пишет РИА Новости.

Нут помогает бороться с лишним весом за счет аминокислот в его составе, которые отвечают за слаженный обмен веществ. «Кроме этого, растительная клетчатка гороха, наполняя пищеварительный тракт, помогает контролировать съеденный объем пищи. Богатый состав продукта помогает насыщать ткани и органы ценным белком», - объяснила Людмила Сухорукова.

Кроме того, блюда из нута могут употреблять и те, кто страдает от сахарного диабета. Нут имеет низкий гипогликемический индекс и нормализует уровень сахара в крови.

Также люди, которые страдают от аллергии на клейковину пшеничной муки, могут готовить из нута лепешки вместо хлеба. Лепешки можно готовить и детям с аллергией на глютен. «Полноценный растительный белок способствует набору мышечной массы у мужчин, занимающихся силовыми видами спорта, тяжелой атлетикой», - добавила Людмила Сухорукова.

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