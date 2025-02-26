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Желающих попасть в графское имение в Волышово предостерегли от подобных затей

Желающих попасть в графское имение в Волышово предостерегли от подобных затей. Член правления фонда «Возрождение усадьбы Строганова в Волышово» Надежда Ягофарова в эфире программы «Среда обитания» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) предупредила, что большая часть сохранившихся на территории усадьбы в Порховском районе зданий находится в аварийном состоянии.

Графский дом в Волышово. Фото: ПАИ

«Поэтому первое, что мы сделали, когда получили 12 объектов имения в аренду, – закрыли все окна и двери, чтобы посторонние не могли туда проникнуть. И сделали мы это из соображений безопасности: есть предписание комитета по охране объектов культурного наследия, которое запрещает нахождение там людей», – уточнила Надежда Ягофарова.

Она также добавила, что в начале марта в имении появится охрана.

«Забор вокруг усадьбы мы не поставим, просто потому что она огромная, да это и не нужно, поэтому погулять вокруг и по парку вполне можно, главное – не пытаться проникнуть в здания», – отметила Надежда Ягофарова.

Главный усадебный дом в Волышово спроектирован в 1860-х годах. В архитектурный ансамбль имения входили большой парк, храм, три конных завода, манеж и другие постройки. Имение служило прежде всего для организации охоты, в которой в 1880-е годы участвовали граф С. А. Строганов, князья Б. А. Васильчиков и П. П. Голицын. Большая часть имения сохранилась в руинах. В 2018 году дом графа пострадал от пожара.

Ранее сообщалось, что на полное восстановление усадебного комплекса необходимо от 4 до 6 млрд рублей.

Также ПАИ публиковало личную историю петербурженки с псковскими корнями Екатерины Ивановой, чья бабушка училась в школе, которая более полувека назад размещалась в имении.

А Надежда Ягофарова рассказала, как пришла идея восстанавливать Волышово, о концепции развития комплекса, а также о том, что появится на территории имения в первую очередь.

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