Как раньше праздновали Масленичную неделю на Псковщине, рассказала Галина Березина

16:56, 27 февраля 2025, ПАИ

Как раньше праздновали Масленичную неделю на Псковщине, рассказала специалист Псковского областного центра народного творчества, руководитель фольклорного ансамбля «Уграда», лауреат премии имени А. В. Луначарского в номинации «Фольклор и этнография» Галина Березина в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 февраля.

В первый день назначали встречи и готовили кадушки, где замешивали блины. Также в этот день готовили наряды, поскольку была традиция наряжаться на Масленицу.

«Женщины, девушки, молодёжь собирались и шествовали по деревне с долгими протяжными песнями. Это то, чем мы можем гордиться, поскольку в Псковской области эти песни сохранились и записаны учёными», – заметила Галина Березина.

Во второй день больше времени уделялось детям. «Дети радовались Масленице, потому что в праздничную неделю баловаться можно было больше, чем обычно, и детей за это не ругали», – уточнила эксперт.

Среда считалась «лакомкой», так как блины уже поднимались и тесто выходило за пределы кадушки. В этот день запекалось огромное количество блинов, уточнила Галина Березина. Продолжались гуляния, катания и веселье.

В четверг начинался «широкий разгуляй», потому что начинались катания на тройках лошадей. Также молодые люди Псковщины катались на возках с горы и в процессе катания выкрикивали «лён долгой», а кто дольше кричал, считался богаче остальных. Кроме того, в четверг вечером тесть приезжал к зятю и приглашал в пятницу к тёще на блины.

В пятницу молодые люди приезжали к тёще на блины.

В субботу молодёжь ездила в гости друг к другу – «золовкины посиделки», потому что чаще всего ездили в гости к сестре мужа. Каждая хозяйка показывала свои уникальные рецепты.

«Сейчас мы считаем, что воскресенье – это основной день, когда происходят яркие гулянья. Раньше к воскресенью всё немного притихало. В этот день обязательно просили друг у друга прощение и прощались обычно на год», – отметила руководитель фольклорного ансамбля и добавила, что это далеко не все традиции.