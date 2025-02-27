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Культура

Как раньше праздновали Масленичную неделю на Псковщине, рассказала Галина Березина

Как раньше праздновали Масленичную неделю на Псковщине, рассказала специалист Псковского областного центра народного творчества, руководитель фольклорного ансамбля «Уграда», лауреат премии имени А. В. Луначарского в номинации «Фольклор и этнография» Галина Березина в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 27 февраля.

Фото: ПАИ

В первый день назначали встречи и готовили кадушки, где замешивали блины. Также в этот день готовили наряды, поскольку была традиция наряжаться на Масленицу.

«Женщины, девушки, молодёжь собирались и шествовали по деревне с долгими протяжными песнями. Это то, чем мы можем гордиться, поскольку в Псковской области эти песни сохранились и записаны учёными», – заметила Галина Березина.

Во второй день больше времени уделялось детям. «Дети радовались Масленице, потому что в праздничную неделю баловаться можно было больше, чем обычно, и детей за это не ругали», – уточнила эксперт.

Среда считалась «лакомкой», так как блины уже поднимались и тесто выходило за пределы кадушки. В этот день запекалось огромное количество блинов, уточнила Галина Березина. Продолжались гуляния, катания и веселье.

В четверг начинался «широкий разгуляй», потому что начинались катания на тройках лошадей. Также молодые люди Псковщины катались на возках с горы и в процессе катания выкрикивали «лён долгой», а кто дольше кричал, считался богаче остальных. Кроме того, в четверг вечером тесть приезжал к зятю и приглашал в пятницу к тёще на блины.

В пятницу молодые люди приезжали к тёще на блины.

В субботу молодёжь ездила в гости друг к другу – «золовкины посиделки», потому что чаще всего ездили в гости к сестре мужа. Каждая хозяйка показывала свои уникальные рецепты.

«Сейчас мы считаем, что воскресенье – это основной день, когда происходят яркие гулянья. Раньше к воскресенью всё немного притихало. В этот день обязательно просили друг у друга прощение и прощались обычно на год», – отметила руководитель фольклорного ансамбля и добавила, что это далеко не все традиции.

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