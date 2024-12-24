Кадровые центры откроют в каждом муниципалитете Псковской области

10:39, 24 декабря 2024, ПАИ

Кадровые центры откроют в каждом муниципалитете Псковской области, рассказала в интервью ПАИ председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова.

«Сейчас до конца мы заканчиваем ремонт и, можно сказать, выходим на финишную стадию. В январе-феврале пройдут торжественные открытия», – отметила она.

В центрах появятся зоны цифровых сервисов, можно будет пройти обучение, получить консультации, а также предусмотрены переговорные кабинеты для собеседований. Кроме того, будут открыты детские уголки. Все кадровые центры сделаны по единому стандарту, утверждённому Минтрудом России.

Всего планируется 27 точек присутствия в каждом муниципалитете региона, одна из них – офис управляющего центра занятости.