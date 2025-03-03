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Экономика

Фермер Иван Мельник станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник станет гостем ведущих программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в понедельник, 3 марта, в 14 часов.

Иван Мельник. Фото: ПАИ

Как сейчас живет яблочная столица Псковской области? На каких площадях и что выращивают? В какие регионы отправляются саженцы из себежского плодопитомника? Как развить «яблочное дело» с нуля? Как уберечь растения от заморозков? Можно ли подружить между собой садоводство и экотуризм? Сколько тюльпанов вырастили к 8 Марта? Каковы перспективы производства сидра в Псковской области? Эти вопросы с Иваном Мельником обсудят ведущие программы Ольга Давыдова и Сергей Пакреев.

Напомним, Иван Мельник - автор цикла программ «Сад Огород» на телеканале «Первый Псковский». В 2021 году он завоевал Первую общественную премию Псковской области «Народное признание 2021» в номинации «Наша марка».

Видеотрансляцию программы можно будет посмотреть на портале Псковского агентства информации и в группе ПАИ в ВК.

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