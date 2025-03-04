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Политика

Денис Салий покинул должность первого заместителя губернатора Псковской области

Денис Салий. Фото: ПАИ

Денис Салий покинул должность первого заместителя губернатора Псковской области – руководителя представительства региона в Москве в связи с переходом на новую работу, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Денис Александрович Салий был назначен первым заместителем губернатора – руководителем представительства Псковской области в Москве в сентябре 2023 года.

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