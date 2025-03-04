Денис Салий покинул должность первого заместителя губернатора Псковской области

19:17, 04 марта 2025, ПАИ

Денис Салий покинул должность первого заместителя губернатора Псковской области – руководителя представительства региона в Москве в связи с переходом на новую работу, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Денис Александрович Салий был назначен первым заместителем губернатора – руководителем представительства Псковской области в Москве в сентябре 2023 года.