Денис Салий покинул должность первого заместителя губернатора Псковской области
Денис Салий покинул должность первого заместителя губернатора Псковской области – руководителя представительства региона в Москве в связи с переходом на новую работу, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
Денис Александрович Салий был назначен первым заместителем губернатора – руководителем представительства Псковской области в Москве в сентябре 2023 года.
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