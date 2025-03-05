Псковичи рассказали, сколько денег потратят на 8 Марта
Псковичи рассказали, сколько денег они планируют потратить на подарки к 8 Марта. Об этом сообщает сервис SuperJob.
Подарки планируют дарить в этом году 62% мужчин и 60% женщин. Представители сильного пола чаще всего готовят подарки своим супругам (36%), а женщины – мамам (39%). По 2% мужчин и женщин намерены порадовать коллег женского пола.
Псковичи будут дарить цветы, а кто-то – подарок и букет. Женщины планируют потратить в среднем четыре тысячи рублей на подарки и две тысячи рублей на цветы. Мужчины же закладывают большую сумму. Они собираются потратить шесть тысяч на подарки и четыре тысячи на букеты.
Статью о том, во сколько обойдётся празднование 8 Марта псковичам, можно прочитать по ссылке.
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