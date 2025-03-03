Цветы, ресторан, кино: сколько будет стоить псковичам свидание на 8 Марта

11:59, 03 марта 2025, ПАИ

В преддверии главного женского праздника, 8 Марта, многие мужчины, а в особенности те, кто делит свою жизнь со второй половинкой, спят и видят, как бы выделиться на фоне остальных и преподнести своей избраннице приятный сюрприз. Спешу предостеречь вас. В нынешнем году это удовольствие не из дешёвых.

Опустим момент с подарками – тут, как говорится, кто во что горазд. Кому-то и в шалаше рай, а кому-то, как в недавно нашумевшей московской драме, и подержанного Porsche Macan будет мало. Дадим лишь один совет: выбирайте сердцем. Если вы знаете свою вторую половинку достаточно хорошо, то успех в деле подношения даров обеспечен. Мы же подскажем, во сколько вам обойдутся все обиходные прелести, сопутствующие 8 Марта: романтический ужин, букет цветов и билеты в кино в Пскове.

Кушать подано!

Начнём с ужина. При наших подсчётах в его состав вошли довольно банальные позиции, но не судите строго, ведь любой ресторан проверяется качеством салата «цезарь». Итак, в ужин вошли: по две порции салата «цезарь», пасты «карбонара», десерта «тирамису» и чайник чёрного чая. Средняя стоимость такого ужина в десяти популярных псковских кафе и ресторанах на двоих обойдётся в 2 665 рублей. Порция «цезаря» в среднем стоит 416,2 рубля, «карбонары» – 427 рублей, «тирамису» – 335 рублей, а литр чая – 309 рублей. Местные заведения, несмотря на праздник, не предлагают каких-то особенных ужинов по фиксированной цене, однако многие из них подготовили для прекрасного пола небольшие подарки – например, бокал шампанского, коктейли и особые скидки.

Нет ничего забавнее женщины, не увидевшей своих цветов

«Небольшой цветочный комплимент с миксом тюльпанов и других сезонных цветов с оформлением по стоимости обойдется 1000–1500 рублей», – рассказала СММ-менеджер цветочного салона «Азбука цветов» Екатерина. Говоря о цене на букеты среднего размера с миксом тюльпанов и, например, с веточками прунуса, гиацинтами или матрикарией, собеседница ПАИ уточнила, что по стоимости они в среднем начинаются от 2 050 рублей. Также популярным выбором у мужчин Пскова стали букеты из красных французских роз. «Французские розы выглядят особенно объёмно и по стойкости ничуть не уступают классическим розам. Стоимость такого букета с оформлением и пятью розами в среднем составляет 2 150 рублей», – сказала она.

По сравнению с прошлым годом стоимость цветов существенно выросла. Например, ценник на тюльпаны увеличился в 1,5–2 раза, а стоимости цветка ниже 150 рублей к 8 Марта ожидать не стоит. Добавим, что в среднем букет из 15 тюльпанов обойдётся псковичам в 2 587 рублей. Кстати, о резком скачке цены на тюльпаны псковичей предупреждал фермер из Себежского района Иван Мельник. Он объяснил, что из-за затопленных прошлой весной полей в Голландии недобор посадочного материала составил 40 %, а цены на него взлетели с десяти до 15 миллионов рублей за 500 тысяч луковиц. «Цены поднялись на всё – подорожали удобрения, газ для отапливаемых теплиц и стоимость импортных луковиц», – объяснила рост цен Екатерина.

Билеты на последний ряд

Псковские кинотеатры предлагают разнообразие как отечественных, так и зарубежных фильмов. Не так давно в российский прокат вышла драма «Пророк. История Александра Пушкина». Люди оценивают картину на крепкую троечку, оставляя не совсем однозначные отзывы – но это только к лучшему, будет что обсудить за ужином в ресторане. Также к просмотру предлагается фильм «ON и Она», в котором главная героиня Ксения, чью роль исполняет уроженка Пскова Юлия Пересильд, оказывается в романтической ловушке искусственного интеллекта Маркуса. Рейтинг фильма на «Кинопоиске» – 6,6 из 10. Зарубежный прокат предлагает сразу две мелодрамы – «Оставь это ветру», турецкий фильм в главной роли с Ханде Эрчел, и «Анора», одну из ролей в котором исполнил наш соотечественник Юра Борисов. Цена билетов на вечерний сеанс для двоих обойдётся примерно в 800 рублей.

Подведём итоги: ужин на двоих в кафе или ресторане в центре Пскова, букет из 15 тюльпанов для второй половинки и поход в кино на романтический фильм обойдутся вам в шесть тысяч рублей. Сюда ещё добавьте транспорт и расходы на подарок. Как ни крути, отпраздновать Международный женский день – недешёвое дело, но оно явно того стоит!