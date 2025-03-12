Участники СВО в Псковской области могут получить поддержку по открытию своего дела в центре «Мой бизнес»

13:07, 12 марта 2025, ПАИ

Участники СВО могут получить поддержку по открытию своего дела в центре «Мой бизнес» Псковской области. Об этом сообщила первый заместитель председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике региона Наталия Чиркова на коллегии по вопросу трудоустройства и профессиональной ориентации участников специальной военной операции, передаёт корреспондент ПАИ.

«В настоящий момент поддержка участников СВО и членов их семей есть во всех сферах гражданской жизни, и предпринимательская деятельность – не исключение. Ветераны, участники СВО и члены их семей, заинтересованные в открытии своего бизнеса или продолжении бизнеса, который был до участия в СВО, могут получить поддержку в нашем региональном центре «Мой бизнес», – подчеркнула Наталия Чиркова.

Она уточнила, что в центре на безвозмездной основе предоставляются все консультационные и образовательные услуги. Также существует курс под названием «Азбука предпринимателя» для тех, кто желает получить знания об основах предпринимательской деятельности, обратила внимание Наталия Чиркова.

Кроме прочего, есть ряд мер финансовой помощи. Например, предоставление субсидий по льготной ставке кредитования, отметила она.

«Все сотрудники центра «Мой бизнес» готовы при обращении оказать не только консультационную помощь в регистрации как индивидуальным предпринимателям, но и также помочь определить форму предпринимательства, бизнес-идеи, а также бизнес-план», – заключила Наталия Чиркова.